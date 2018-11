Michelle Obama über die Ehe mit Barack: "Ich wollte gehen"

In einem Interview zu ihrem autobiografischen Buch "Becoming", das am 13. November erscheint, gibt Michelle Obama (54) freizügige Einblicke in ihr Privatleben.

"Wir sind Vorbilder. Deswegen ist es uns wichtig, ehrlich zu sein und zu sagen: Wenn du verheiratet bist und du willst manchmal gehen, dann ist das ganz normal – auch ich habe mich so gefühlt", so Obama. Die Gattin des Ex-Präsidenten erzählte im Gespräch mit dem People Magazine von den Herausforderungen ihrer Ehe.

Eheprobleme mit Barack

"Immer, wenn meine Mutter Frühjahrsputz gemacht hat, hat sie davon gesprochen, meinen Vater zu verlassen", so Obama. Sie selbst habe sich in ihrer Ehe mit Barack oft gewünscht, dass Dinge anders wären, "aber ich hätte nie einfach aufgegeben."