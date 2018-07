Mann soll seiner Freundin Leggings kaufen - und verzweifelt

Kurze Zeit später entdeckte er, dass es nicht nur verschiedene Längen, sondern auch Unterschiede bei der Dichte gibt. "Ich bin überfordert. Kein Wunder, dass immer mehr Frauen an Panikattacken leiden", so der Freund ironisch. "Ich habe keine Ahnung, was ich dir kaufen soll. Ich liege in der Fötusstellung auf dem Fußboden. Schick Hilfe. Ich bin seit fünf Tagen in diesem Laden. Ich vermisse die Sonne. Tay, ich liebe dich. Sag meiner Familie, dass ich sie auch liebe." Er benutze nun extradichte Leggings, um sich warm zu halten, glaube aber nicht, dass er es noch viel länger aushalten werde.

Über 67.000 Mal wurden die melodramatischen Textnachrichten auf Twitter mittlerweile geteilt. Die wichtigste Frage: Kam Tim mit Leggings nach Hause? Ja, er kam - mit warmen von H&M. "Er hat trotz allem einen wirklich guten Job gemacht", meinte Taylor. Unter den vielen Kommentaren zum Beitrag befand sich auch einer von ihrem Freund: "Ich habe es rausgeschafft, aber ich bin nicht zu 100 Prozent sicher, dass ich nicht doch noch im Koma liege."