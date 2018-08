London: Meghan besucht Musical im Minikleid

Dass sich in Kürze die Royals unter sie mischen würden, wussten die Besucher des Londoner Royal Palace Theatre am Mittwochabend nicht. Durch den Hintereingang betraten Prinz Harry und Herzogin Meghan das Gebäude, um an ihrem ersten offiziellen Termin seit vier Wochen teilzunehmen.

Kürzer als üblich

Das Paar hatte sich einen Sommerurlaub gegönnt und unter anderem George und Amal Clooney in der Villa am Comer See besucht (mehr dazu hier). Für die Vorstellung des Musicals Hamilton, dessen Einnahmen von diesem Abend der von Prinz Harry gegründeten Charity-Organisation Sentebale zugute kamen, entschied sich Meghan für ein - für royale Verhältnisse recht kurzes - Outfit.