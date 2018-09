Kensington Palast: Herzogin Meghan kocht im Luxus-Mantel

Bereits Anfang der Woche kochte Herzogin Meghan gemeinsam mit hinterbliebenen Frauen der Grenfell-Katastrophe. Am 14. Juni 2017 waren bei einem Brand des Londoner Grenfell Towers über 70 Menschen ums Leben gekommen, die 37-Jährige schrieb nun das Vorwort zu einem Kochbuch, das die Frauen unterstützen soll (mehr dazu hier). Am Donnerstag lud Meghan gemeinsam mit Prinz Harry und ihrer Mutter Doria Ragland in den Kensington Palast, um dort nochmals das Buch "Together: Our Community" zu präsentieren und in einer Gruppe zu kochen.

Für diesen Termin entschied sich die Herzogin für einen Wickelmantel im kräftigen Blauton vom kanadischen Label Smythe. Kostenpunkt: rund 1000 Euro.