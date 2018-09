Washington: Warum trägt Melania bei 29 Grad einen Mantel?

Ebenso wie hierzulande will auch in Washington der Herbst noch nicht Einzug halten. Bei hochsommerlichen Temperaturen von 29 Grad hat am Dienstag Donald Trump gemeinsam mit Melania das polnische Präsidentenpaar im Weißen Haus empfangen (hier mehr zum Treffen). Statt in eines ihrer vielen Luxus-Sommerkleider zu schlüpfen begrüßte die US-First Lady den Präsidenten Andrzej Duda und seine Frau Agata Kornhauser-Duda in einem Outfit, das sich eher für zehn Grad weniger angeboten hätte.

Ablegen? Nein, danke

Die 48-Jährige entschied sich für einen beigefarbenen Mantel mit Jeansrevers von Gucci, zum dem sie klassische Pumps kombinierte. Kornhauser-Duda dürfte hingegen nicht so heiß wie Melania gewesen sein. Die Polin trug zur schwarzen Hose einen weißen Blazer mit integriertem Gürtel.