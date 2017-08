Kendall Jenner soll zur Mode-Ikone des Jahrzehnts gekürt werden - obwohl sie vor zehn Jahren erst elf Jahre alt war. Die Halbschwester von Kim Kardashian erhält am 8. September in New York den Preis der Mode-Website Daily Front Row. Die 21-Jährige läuft auf den Laufstegen der Welt für die größten Modemarken. Bekannt wurde sie aber auch durch die Reality TV-Serie "Keeping up with the Kardashians".

Foto: REUTERS/MARIO ANZUONI

Jenner folgen 83 Millionen Menschen im Online-Bilderdienst Instagram. In den sozialen Netzwerken entbrannte eine Debatte um ihre Ernennung zur Mode-Ikone des Jahrzehnts: "Was ist mit Naomi Campbell oder Cindy Crawford", fragte eine Nutzerin namens Ginger Winger im Kurznachrichtendienst Twitter. Sie warf Jenner vor, ihren Erfolg nicht erarbeitet, sondern über den Kardashian-Clan erlangt zu haben.

Foto: REUTERS/REGIS DUVIGNAU

Kendall Jenner ist die Tochter von Kris Jenner, der Witwe des Anwalts Robert Kardashian. Der Markenwert des Familien-Clans wird wegen seiner Vermarktung von zahlreichen Kosmetikmarken, Mode und Online-Spielen auf mehrere hundert Million US-Dollar geschätzt.