Donald Trump ist derzeit mit der ersten Naturkatastrophe seiner Amtszeit konfrontiert. Am vergangenen Dienstag brachen der US-Präsident und seine Ehefrau Melania nach Texas auf, um sich ein Bild von der Lage zu machen und den Menschen Mut zuzusprechen.

Foto: APA/AFP/NICHOLAS KAMM

An einer Sache störten sich die Twitter-Nutzer jedoch: Trotz des traurigen Anlasses ließ es sich die First Lady nicht nehmen, in einem schicken Outfit ins Überschwemmungsgebiet zu reisen.

Foto: APA/AFP/NICHOLAS KAMM ​

Zur militärgrünen Jacke und schwarzen Jeans kombinierte die 47-Jährige hohe Pumps und eine Sonnenbrille. "Ich schätze, sie wird ihre Schuhe im Hubschrauber umziehen müssen", schrieb ein Twitter-Nutzer. "Ich glaube auch, dass die Sonnenbrille in Texas nicht notwendig sein wird."

I'm assuming @FLOTUS has a change of shoes in the chopper. Also guessing the sunglasses won't be needed in Texas. pic.twitter.com/3OmxuGCaxl — Robin Givhan (@RobinGivhan) 29. August 2017

"Lasst sie Manolo Blahniks essen", schrieb eine Frau und spielte damit auf Marie Antoinettes berühmte Aussage "Dann sollen sie Kuchen essen" an.

"Let them eat Manolo Blahniks." https://t.co/54Y10cxRFi — katie rosman (@katierosman) 29. August 2017

Auch ihre grüne Bomberjacke blieb nicht unkommentiert: "Bewirbt sich Melania für die weibliche Version von Top Gun?", so ein Nutzer.

Is Melania auditioning for the female version of Top Gun? — Kelly Karney (@KellyKarney) 29. August 2017

Eines dürfte die Kritiker jedoch besänftigt haben: In Texas angekommen verließ Melania die Air Force One in einer weißen Bluse und Sneakers von Adidas.