Karl Lagerfeld: Der Gigant hinter Chanel

Karl Lagerfeld war vieles. Oberflächlich, zynisch, gemein, kreativ, selbstverliebt..., die Langeweile hingegen hatte er aus seinem Repertoire verbannt. Die Koketterie, mit der er seine öffentlichen Auftritte bestritt, suchte stets ihresgleichen. Wie ein entrückter Prinz beschäftigte der Modedesigner etwa zwei Kindermädchen für seine Birma-Katze Choupette, die – das versteht sich – auf dem Tisch ihr Mahl einnahm.

Bloß nie langweilig sein

Die Fähigkeit, Dekadenz in dekorative Teile zu zerlegen, wurde dem Sohn eines wohlhabenden Dosenmilchfabrikanten in die Wiege gelegt. Bloß nie langweilig sein, bläute ihm die Mutter ein. Wenn sie eine Frage hatte, musste wie aus der Pistole geschossen eine originelle Antwort kommen. „Wenn ich zehn Minuten später eine lustige Erwiderung parat hatte, bekam ich eine Ohrfeige“, erzählte er bei einem Publikumsgespräch im Jahr 2013.

Getrimmt auf Exzentrik

Seine Kindheit fand er wenig überraschend furchtbar. Aber: Die Mutter trimmte ihn nachhaltig auf Exzentrik und prägte seinen starken Hang zu Äußerlichkeiten, der ihn später für die Mode prädestinierte. Als er etwa mit 14 zu rauchen beginnen wollte, tadelte sie ihn, er habe dafür zu hässliche Hände – leidenschaftlich kaschierte er noch in hohem Alter alles, was auf Vergänglichkeit hindeutete: Die Augen hinter dunklen Gläsern, der Hals hinter hohen Vatermörder-Krägen, die Hände stets in Handschuhen versteckt. Lagerfeld war mit allem im Reinen, nur nicht mit dem eigenen körperlichen Zustand.