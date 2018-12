Julia Roberts beweist mit über 50 mehr Modemut denn je

Miniröcke und grelle Farben darf man ab einem bestimmten Alter nicht mehr tragen? Dass Julia Roberts zu jenen gehört, die solche Moderegeln für veraltet halten, beweist sie mit ihren aktuellsten Outfits. Mit 51 erfindet sich die Oscar-Preisträgerin modisch derzeit neu.

Kräftige Farben und kurze Säume

Zum Start ihrer neuen Serie "Homecoming" und ihres Kinofilms "Ben is Back" galt es für den Hollywood-Star in den vergangenen Tagen zahlreiche Promotermine wahrzunehmen. Zur Premiere der Serie in Los Angeles erschien Roberts in Bluse und Hose in kräftigem Pink anstatt zum klassischen Abendkleid zu greifen.