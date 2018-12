Instagram 2018: Diese Blogger-Modetrends haben ausgedient

Instagram ist Segen und Fluch zugleich. Auf der einen Seite ist die Fotosharing-Plattform eine nicht versiegende Quelle an Inspirationen. Poppt jedoch an einer Stelle ein Trend auf, verbreitet er sich innerhalb kürzester Zeit epidemieartig. Auf den Modebereich umgelegt bedeutet das: Trägt bekannter Blogger A einen bestimmten Rock, ist dieser gefühlt über Nacht auch an Bloggern von B bis Z zu sehen. So schön die Stücke auch sein mögen: Man sieht sich an ihnen auch schnell satt.

Diese Trends haben heuer Instagram überschwemmt:

Leoparden-Röcke

Beim französischen Label Realisation Par hat dieses Jahr kräftig die Kasse geklingelt. Ein Packerl mit einem Leo-Satinrock wurde gezielt an ein paar (beziehungsweise gefühlt alle) Modeblogger verschickt. Die Werbemaßnahme wirkte: Die Kreation um knapp 155 Euro war bei jeder Nachlieferung schneller ausverkauft, als Konzerttickets für Helene Fischer.