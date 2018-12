Bloggerin bietet Kurs an, Teilnehmer werfen ihr Betrug vor

Lernen, wie man richtig bloggt – und zwar vom Profi: Mit dieser Erwartung meldeten sich Anfang September rund 500 User für einen von der US-Bloggerin Aggie Lal angebotenen Kurs an.

Im Zuge diverser Online-Workshops sollte vermittelt werden, wie man einen Blog mithilfe von Instagram aufbaut, diesen mit professionellen Fotos und Videos bestückt, seine Fanbase wachsen lässt und als Influencer Geld verdient.

Seltsame Wendung

Nachdem die Teilnehmer sich hoffnungsvoll für den Kurs angemeldet und jeweils 500 US-Dollar Teilnahmegebühr bezahlt hatten, driftete der Kurs allerdings in eine dubiose Richtung ab. Das berichtet unter anderem das Online-Portal Buzzfeed in einem ausführlichen Artikel.

Aber alles der Reihe nach: Aggie Lal, die in Los Angeles lebt, online vor allem über ihre Reisen bloggt und allein auf Instagram über 860.000 Follower hat, promotete ihren zwölfwöchigen Kurs "How to grow your Instagram" auf ihrer Website. Auf seriöse Art und Weise wies sie dort die Einheiten, die von September bis Mitte Dezember veröffentlicht werden sollten, und deren Inhalte aus. "Dieser Kurs bietet die einmalige Gelegenheit, aus erster Hand von einer Reisebloggerin zu lernen, die die Besonderheiten der Branche kennt", heißt es dort (nach wie vor).

Den Teilnehmern wurde außerdem versprochen, dass sie ihr Geld rückerstattet bekommen würden, sollte der Kurs nicht ihren Erwartungen entsprechen.