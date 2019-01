Meghan gibt im Luxus-Outfit arbeitslosen Frauen Mode-Tipps

"Ich bin so froh, hier zu sein", sagte Herzogin Meghan, als sie am Donnerstag bei Smart Works in South Kensington ankam. Die Einrichtung bietet langzeitarbeitslosen Frauen die Möglichkeit, sich mit hochqualitativer Kleidung für Bewerbungsgespräche auszustatten und sich gemeinsam mit Experten auf den Termin beim potentiellen Arbeitsgeber vorzubereiten. Meghan ist die neue Patronin von Smart Works, wie sie mitteilte.

Outfit um 5767 Euro

Für den Termin entschied sich die 37-Jährige für einen Mix aus luxuriöser Designermode und etwas günstigeren Stücken: Der camelfarbene Mantel stammte von Oscar de la Renta (ca. 2800 Euro), das schwarze Schwangerschaftskleid hatte sie beim Label Hatch ausgesucht (ca. 200 Euro). Dazu trug die werdende Mutter Ohrringe von Kimai (ca. 347 Euro) und eine Handtasche von Victoria Beckham (ca. 1870 Euro). Die Pumps mit Kuhmuster von Gianvito Rossi sind mittlerweile ausverkauft (ca. 550 Euro). Kostenpunkt für das gesamte Outfit: Ca. 5767 Euro.