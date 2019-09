Saint Charles eröffnete seinen ersten Store in der Innenstadt

Auf diesen stehen nun nicht nur die Seifen, Cremen und Raumsprays von Saint Charles, auch Tasting-Stationen, an denen sich der Kunde näher mit Inhaltsstoffen auseinandersetzen kann, gehören zum Konzept. Ebenfalls zum Testen: Die brandneuen Yoga-Öle, auch abseits der Matte für Entspannung sorgen sollen. Apropos Entspannung: Selbst an die passende Beschallung wurde gedacht. Sound Artist Richard Eigner nahm eigens für die Filiale in der Herrengasse Vogelgeräusche aus den heimischen Wäldern auf.

Trotz der kleinen Store-Größe fand Ehrmann dann doch noch Platz für 3000 Produkte. Auf einem großen Bildschirm können Kunden aus dem kompletten Sortiment des Onlineshops auswählen, bestellen und, wenn gewünscht, vor Ort abholen.

Herrengasse 6-8; Öffnungszeiten: Mo-Fr: von 10:00 – 18:30, Sa: 10:00-18:00