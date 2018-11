Wien: Neuer Store für Fans von reduzierter Mode

Verona Pooth und Orlando Bloom tragen seine Mode, Josef Hader wurde in seinen Entwürfen ebenso gesichtet. Letzterer wird wohl nicht der einzige österreichische Promi bleiben, der künftig bei Hannes Roether einkauft. Der deutsche Modemacher hat gemeinsam mit seiner Frau in der Gumpendorferstraße 28, in bester Nachbarschaft mit der Saint Charles Apotheke, gerade seinen ersten Store in der Hauptstadt eröffnet.

Naturmaterialien und dezente Farbtöne

Fans von reduzierter Mode kommen auf der Verkaufsfläche mit feuerversiegelten Holzböden voll auf ihre Kosten. Der Ingenieur mit Schwerpunkt Maschenkonfektion konzentriert sich auf schlichte, jedoch perfekt geschnittene Stücke in dezenten Farben. Nichts soll von der hohen Qualität der Materialien ablenken. Zu den Markenzeichen der Firma zählt sehr dickes Leder, sogenanntes Deutschleder, das vorwiegend bei der Herrenkollektion verwendet wird. Durch das ungewöhnliche Material bekommen Sakkos einen individuellen, cooleren Touch.