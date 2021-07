Diskonter: Heidi Klum designt jetzt Billig-Mode

Topmodel Heidi Klum hat für den Diskonter Lidl eine Modekollektion designt. Im Herbst sollen die Teile in die Filialen kommen, teilte der Konzern am Dienstag mit. "Ich hoffe, dass meine Kollektion, die ich für Lidl kreiert habe, gefällt. Es hat mir viel Spaß gemacht", sagte die Moderatorin von " Germany's Next Topmodel".