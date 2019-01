Hollywood-Geheimtipp gegen schmerzende Füße

Mit der Verleihung der Golden Globes am vergangenen Sonntag wurde die Award-Season in Hollywood eröffnet. Trotz des Glamours quälen sich bei den Veranstaltungen Promidamen oft in unbequemen High Heels durch den Abend. Nun haben einige Stars ein Mittel für sich entdeckt, das gegen schmerzende Füße helfen soll.

CBD-Öl gegen schmerzende Füße

Promis wie "This Is US"-Star Mandy Moore und Olivia Wilde schwören auf ein Präperat mit dem aus Cannabis gewonnenen Wirkstoff Cannabidiol, kurz CBD.

Moore erzählte gegenüber dem Magazin Coveteur, dass ihre Stylistin Erica Cloud ihr eine CBD-Öl-haltige Lotion gegen schmerzende Füße empfohlen hätte. Nach einem Abend in Stöckelschuhen habe sie enorme Schmerzen gehabt und Cloud um Rat gebeten. "Ich fragte sie nach einer betäubenden Creme. Aber sie empfahl mir das CBD-Öl von Lord Jones", sagte die 34-Jährige.