Ab sofort Rezeptpflicht für Cannabispräparate

Wie die Apothekerkammer dem KURIER bestätigte, sind Präparate mit CBD nur noch auf Rezept vom Arzt erhältlich. Die Kammer wies die Apotheker in einem Schreiben an, alle Produkte, die sie derzeit in ihren Geschäften vertreiben, unverzüglich aus dem Sortiment zu entfernen.

Kosten könnten am Patienten hängen bleiben

Auf KURIER-Anfrage konnte der Hauptverband der Gebietskrankenkassen nicht beantworten, in welchem Umfang die Kosten für die Präparate übernommen werden.

Die Basis des Verbots ist die Novel Food-Verordnung der EU. Demnach müssten „neue Lebensmittel“ erst genehmigt werden, bevor sie zu Nahrungsergänzungsmitteln verarbeitet werden. Eine Genehmigung liegt jedoch nicht vor.