Tütchen statt Tee: Ministerin will Cannabis nur rauchen lassen

Dass die FPÖ eine Raucherfreundliche Partei ist, weiß seit dem Kippen des generellen Rauchverbots jeder. Der neueste Coup aus dem Gesundheitsministerium überrascht aber dann doch: Ministerin Beate Hartinger-Klein hat per Erlass erwirkt, dass CBD Produkte nur noch in ihrer Reinform, also zum Rauchen erlaubt sind.

CBD ist ein Produkt aus der Cannabispflanze, dass nicht berauschend wirkt, aber eine beruhigende Wirkung haben soll. Vor allem Krebspatienten setzen auf die Wirkung und eine Studie belegte auch schon die positive Wirkung in der Behandlung von Epilepsie.