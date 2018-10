Cannabis-Verkauf: Trafikanten pochen auf Tabakmonopol

Der Zug an der CBD-Zigarette ist in Österreich legal und wird immer öfter praktiziert. Grund dafür ist das wachsende Angebot. Erst in der vergangenen Woche wurde in der Wiener Mariahilfer Straße 107 ein Cannabis-Automat montiert, bei dem das Gras wie bei einem Zigaretten-Automaten gekauft werden kann. Das Cannabis enthält nur 0,3 Prozent des berauschenden Inhaltsstoffes THC (Tetrahydrocannabinole) – dafür aber umso mehr CBD (Cannabidiole), dem eine heilsame Wirkung nachgesagt wird. Vor allem gegen Stress, Epilepsie und Schmerzen soll es wirken.