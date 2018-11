Cannabis in Pizza und Kuchen: Der Hype ohne High-Gefühl

Kontrollierte Produkte kaufen

Mediziner Blaas will niemandem verbieten, CBD-Öle zu probieren. „Man sollte nur unbedingt zu kontrollierten Produkten greifen, etwa aus der Apotheke.“ Längst sind sie nämlich nicht mehr nur in Hanf-Shops erhältlich. „CBD-Kuchen isst man, weil es ein Trend ist. Für gesundheitliche Zwecke sollte das Öl aber nicht leichtfertig eingenommen werden“, betont man bei der Apothekerkammer. Man setze auf Beratung. Für medizinische Zwecke müssen Ärzte ein Rezept nach dem Suchtgiftrezept ausstellen. Blaas gibt weiters zu bedenken: Auch in nach dem Suchtmittelgesetz legalem CBD sei ein kleiner Teil THC enthalten. „Wenn täglich viel davon genommen wird, kann ein Harntest bei der Führerscheinkontrolle positiv sein.“

Info:Cannabis-Bestandteile

THC

Tetrahydrocannabinol ist einer von knapp 100 Substanzen, die in der Cannabispflanze enthalten sind. THC ist für berauschende, psychoaktive Wirkung verantwortlich. Aufgrund dessen ist es als Suchtgift eingestuft.

CBD

Der Wirkstoff Cannbidiol wirkt nicht berauschend und gilt als legal, da weniger als 0,3 Prozent THC enthalten ist. CBD-Produkte sind relativ neu am Markt,

Langzeitstudien zur Wirkung fehlen.