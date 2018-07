Fünf sommerliche Styling-Ideen für Jeans

Der Sommer ist da, davon mitbekommen tun die meisten jedoch nicht viel. Morgens scheint die Sonne, am Nachmittag regnet es von einer Sekunde auf die andere in Strömen. Wer leichte Sommerkleider bei den derzeitigen Wetterkapriolen nicht anziehen will, kann mal wieder in Jeans schlüpfen. Wie sich Denim sommerlich stylen lässt, zeigen diese Blogger:

Weiße Bluse und Absatz-Sandalen

Klassisch und dennoch nicht langweilig sieht eine weiße Bluse zur Jeans aus, wenn sie wie hier einen ausgefallenen Schnitt hat. Sandalen mit Blockabsatz eignen sich für Meetings - und verursachen keine Fußschmerzen.