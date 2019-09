Fragwürdiger Trend: Beauty-Eingriffe gegen "Resting Bitch Face"

Bei seinen Patientinnen setzt der Experte vor allem auf Filler, manchmal in Kombination mit Botox, um einen "angenehmen, ausgeruhten Ausdruck" herbeizuführen. Die Anfragen für Eingriffe dieser Art haben sich in seiner Ordination im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt, verrät Shafer.

Als Ursache für die steigende Popularität sieht der US-Schönheitschirurg das Zeitalter der Selfies. "Sie zwingen die Menschen dazu, auf das Handy runterzuschauen, was das Resting Bitch Face hervorhebt", so Shafer.

Seine Kollegin Melissa Doft konzentriert sich bei Kundinnen, die nach solchen Eingriffen fragen, auf die Mundpartie. Sie injiziert kleine Mengen an Fillern in die Marionetten-Linien, die von den Mundwinklen bis zur Kieferpartie verlaufen. So können die Mundwinkel angehoben werden.