Der neue, irrsinnige Beauty-Trend für vollere Lippen

Keine hat in den vergangenen Jahren Schönheitsideale unter jungen Frauen so maßgeblich beeinflusst wie Kylie Jenner. Vor allem die Lippen der 22-Jährigen gelten für viele als Vorbild. Während die einen den Gang zum Beauty-Doc wählen, versuchen sich andere derzeit an einer Challenge der besonders skurillen Art.

Klebstoff für volle Lippen

Wichtigstes Utensil, um sich selbst temporär XL-Lippen zu verpassen: Klebstoff. Die meisten Teenager benutzen Wimpernkleber, den sie sich auf den Armorbogen (bogenförmiger Rand in der Mitte der Oberlippe) applizieren, um dann die Oberlippe noch oben zu ziehen und dort zu befestigen. Voilà: Diese wirkt nun doppelt so dick wie zuvor.

Auf der Social-Media-Plattform TikTok fand laut PopBuzz die Challenge ihren Ursprung.