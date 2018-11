Warum lassen sich plötzlich alle die Lippen aufspritzen?

Beim Mittagessen mit der besten Freundin platzt es erst nach einer halben Stunde aus ihr heraus. "Und, hast du schon bemerkt, dass an mir etwas anders ist?", fragt sie. "Ich hab mir die Lippen gestern aufspritzen lassen." Undenkbar wäre es noch vor einigen Jahren gewesen, dass sie das so offen bespricht. Was vor einigen Jahren mit Botox passiert ist, ist nun bei Lippenvergrößerungen der Fall: Sie sind plötzlich salonfähig.

Einfluss von Kylie und Co.

Schuld sind, wie in so vielen Fällen, die Promis. "Instagram-Models, YouTuber und Bloggerinnen tragen zu einer verstärkten Aufmerksamkeit und erhöhtem Bewusstsein bei. Kylie Jenner oder Emily Ratajkowski sind aktuell zwei sehr bekannte prominente Beispiele, die in den letzten Jahren mit diesem Thema besonders in Verbindung gebracht werden", sagt Christoph Grill, Facharzt für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie im Kuzbari Zentrum, im Gespräch mit dem KURIER.

Erstere hat mithilfe eines guten Arztes ihre von Natur aus sehr schmalen Lippen in einen auffälligen Schmollmund verwandelt. Weltweite Bekanntheit haben ihre Lippen spätestens seit dem Launch ihrer eigenen Make-up-Linie namens Kylie Cosmetics im Jahr 2015 erlangt. Seitdem bewirbt die 21-Jährige ihre Lippenstifte fast täglich auf ihrem Instagram-Account - natürlich an sich selbst. Mit ihrer medialen Präsenz hat die Schwester von Kim Kardashian dementsprechend auch einen Einfluss auf das Schönheitsideal ihrer Fans.