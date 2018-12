Bloggerin bereut ihr Experiment mit Henna bitter

Es ist ein etwas skurriler Beauty-Trend, der sich in den vergangenen Jahren entwickelt hat. Jene, die keine Sommersprossen haben, malen sich diese mithilfe von braunem Kajal immer öfter ins Gesicht. Manche gehen sogar so weit, sich die kleinen Flecken vom Tattowierer verewigen zu lassen. Als Beauty-Vorbild dient wie in so vielen Fällen Meghan Markle.

Wer sich die Sommersprossen nicht täglich morgens mit Schminke ins Gesicht zaubern möchte, sich aber nicht gleich für die permanente Variante entscheiden möchte, kann auch zu Henna greifen.