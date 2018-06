Skurril: Fans lassen sich Meghans Sommersprossen tätowieren

Nicht nur ihre Hochzeitsfrisur wird bei so manchem Friseur als Vorlage dienen. Auch Meghan Markles Sommersprossen, die bei ihrer Hochzeit mit Prinz Harry dank natürlichem Make-up deutlich zu sehen waren, scheinen bei eingefleischten Fans einen Beauty-Trend ausgelöst zu haben. Gabrielle Rainbow, kosmetische Tattoo-Künstlerin aus Atlanta, sagte in einem Interview mit New Beauty, dass sie seit der royalen Trauung "unglaublich beschäftigt" mit Anfragen von Kunden sei, die sich Meghans Sommersprossen ins Gesicht tätowieren lassen wollen.

Alle wollen Meghans Sommersprossen

Jedoch handelt es sich bei den Arbeiten der Amerikanerin lediglich um semipermanente Ergebnisse. Rainbow arbeitet mit ihren Nadeln so weit an der Oberfläche, dass die Schwellungen und Rötungen innerhalb weniger Stunden abklingen und die künstlichen Sommersprossen nur ein bis drei Jahre halten bis sie nach und nach verblassen. "Meghans Hochzeit hat das Interesse an Sommersprossen nach oben katapultiert", so die Expertin.