Am Tag der Arbeit veröffentlichte Donald Trump ein gemeinsames Foto mit seiner Ehefrau und schrieb darunter: "Wir bauen unsere Zukunft mit amerikanischen Händen, amerikanischer Arbeit, amerikanischem Eisen und Stahl. Happy Labor Day!". Mit amerikanischer Mode scheint sich der US-Präsident jedoch nicht auseinander setzen zu wollen. Sonst wäre ihm aufgefallen, dass Melania auf dem Foto ein italienisches Kleid trägt.

We are building our future with American hands, American labor, American iron, aluminum and steel. Happy #LaborDay! pic.twitter.com/lyvtNfQ5IO