Wie man ein weißes T-Shirt für die Arbeit stylt

Aimee Songs Modeblog songofstyle.com gehört seit Jahren zu den erfolgreichsten der Welt. Auf ihrem Youtube-Kanal lässt die in Los Angeles lebende Expertin ihre Leser an ihren zahlreichen Reisen zu Fashion Weeks teilhaben und gibt Styling-Tipps. In ihrem neuesten Video verrät sie, wie sich ein schlichtes, weißes T-Shirt elegant kombinieren lässt.

Wie wird ein T-Shirt bürotauglich? "Das klappt mit einem Blazer am einfachsten", so Song. Für diese Saison empfiehlt die Bloggerin karierte Modelle im Oversize-Look. Zu schwarzen Jeans und spitzen, flachen Schuhen wird noch ein Gürtel gestylt. Jenen, die gerne Röcke tragen, legt die Amerikanerin hochgeschnittene Varianten ans Herz, die mit einem kurzen Blazer und hohen Schuhen kombiniert werden.

Hosen wirken in Form von weißen Culottes zum T-Shirt besonders edel. Hingucker dieses Outfits ist der ärmellose Trenchcoat. Perfekt für die Arbeit: Pumps mit kleinem Absatz dazu kombinieren. Weiße T-Shirts eignen sich auch besonders, um Sommerkleider businesstauglich zu machen. Und wenn es mal besonders schnell gehen muss, werten schicke Schuhe die Kombination aus Jeans und T-Shirt innerhalb von Sekunden auf.