Mitten in der Wüste Nevadas treffen sich Jahr für Jahr bis zu 70.000 Teilnehmer zum Feiern am Burning Man Festival. Die Zeltstadt zieht mittlerweile nicht nur Aussteiger, Individualisten und Abenteurer an. Auch zahlreiche Promis lassen sich das Spektakel nicht mehr entgehen. Und was trägt man an einem abgelegenen Ort bei durchschnittlich 40 Grad? Fast nichts. Der wenige Stoff, der übrig bleibt, sollte vor allem eins sein: verrückt. Korsetts, mit Ketten geschmückte Gesichter, bunt bedruckte Badeanzüge und Fellstiefel gehören zur Tagesordnung. Männer lassen ihrer Kreativität mit gemusterten Leggings freien Lauf. Das Motto: Hauptsache nicht langweilig.

Ein Blick auf die kreativen Outfits der neuntägigen Party mit Schlafsäcken und fehlenden Wasseranschlüssen:

Ein Beitrag geteilt von ALESSANDRA BRUNO (@alina_bruno) am 30. Aug 2017 um 3:57 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Aghata Samádhi (@aghatas_festivals) am 2. Sep 2017 um 20:08 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Ricardo Baldin (@rbaldin) am 31. Aug 2017 um 16:02 Uhr

Ein Beitrag geteilt von ᴇʟɪ ◈ (@elisabecker) am 31. Aug 2017 um 16:35 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Dolls Kill (@dollskill) am 4. Sep 2017 um 17:56 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Kate MacQueen (@kate.macqueen) am 5. Sep 2017 um 1:19 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Paris Hilton (@parishilton) am 4. Sep 2017 um 20:13 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Whitney Miller (@miss2jits) am 4. Sep 2017 um 14:10 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Malwina Ostrowska (@malwina_ostrowska) am 5. Sep 2017 um 1:53 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Jasmine Tookes (@jastookes) am 4. Sep 2017 um 16:24 Uhr

Ein von @daniellamoyles geteilter Beitrag am 5. Sep 2017 um 1:01 Uhr