Dieser Instagram-Account zeigt stylishe Wiener Pensionisten

Derzeit sind die Protagonisten auf dem "Grannies of Vienna"-Account noch anonymisiert, werden also nur von hinten oder der Seite fotografiert. Dabei soll es jedoch nicht bleiben. "Unser Plan ist es, das Ganze weiter zu ziehen. Auch das Gesicht soll gezeigt werden und wir wollen künftig mit ihnen sprechen", verrät Königseder. "Es ist unglaublich spannend, was sie zu erzählen haben."