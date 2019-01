Couture-Schauen in Paris: Auch Österreich war mit von der Partie

Böse Vorahnung

Es ist immer so erfrischend, nach seinen Shows backstage gehen zu dürfen, um solche Sager vom Modekaiser zu bekommen. Nicht bei diesen Haute Couture Schauen in Paris. Das schlechte Gefühl, das sich bei den Männershows kurz davor eingestellt hatte – in jeder Dior Homme Show saß Karl Lagerfeld in der ersten Reihe; diesmal nicht –, wurde am Ende der Chanel-Show zur Gewissheit: Zum ersten Mal nach 35 Jahren bei Chanel kam er nicht auf die Bühne, um den Applaus abzuholen. Per Lautsprecher wurde verkündet, dass er zu müde gewesen sei, um ins Grand Palais zu kommen. Bei aller bösen Vorahnung ein riesen Schock.