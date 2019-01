Grammy-Nominierte wehrt sich gegen Designer, die sie zu dick finden

"Wenn eine Größe 38 zu groß ist, dann weiß ich nicht, was ich euch sagen soll", meint die Sängerin weiter. "Und ich will eure scheiss Kleider nicht tragen. Denn das ist verrückt." Weltweit gebe es so viele Frauen, die Konfektionsgröße 38 und größer tragen. "Sind diese dann nicht schön und können keine Designerkleidung tragen? An alle, die denken, ich könnte deren Kleider nicht tragen: F*** you!"