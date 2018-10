Converse & Jeans in Afrika: Melania kann auch ohne Schickimicki

Negativ-Schlagzeilen rund um Melanias Outfits gab es seit dem Amtsantritt ihres Mannes zur Genüge. High Heels in einem von Hurrikan Katrina überschwemmten Gebiet und eine Jacke mit dem Schriftzug "Es ist mir wirklich egal. Und dir?" beim Besuch eines Migrantenheims für von ihren Eltern getrennte Kinder an der Grenze Mexikos - nur zwei von zahlreichen modischen Fehlgriffen, die sich die First Lady in der Vergangenheit geleistet hat (mehr dazu hier). Dass sie - oder zumindest ihr Modeberater im Weißen Haus - sehr wohl ein Händchen für dem Anlass entsprechenden Outfits hat, bewies die 48-Jährige diese Woche bei ihrer Reise nach Afrika.

Keine engen Outfits und viele flache Schuhe

Am Montag flog Melania mit der Air Force One nach Afrika, um im Rahmen ihrer "Be Best"-Kampagne das Wohlergehen der Kinder zu fördern - und natürlich das Image Amerikas aufzupolieren (mehr dazu hier). Zuerst ging es für die First Lady nach Ghana, wo sie am Dienstag von Rebecca Akufo-Addo, der dortigen First Lady, herzlich empfangen wurde. Statt sich in einen engen Bleistiftrock oder ein Cocktailkleid zu zwängen, entschied sich Melania für ein locker sitzendes, gestreiftes Kleid von Céline. Dazu kombinierte sie weiße Pumps. Gleich nach der Ankunft ging es in ein Spital, wo Melania Mütter und ihre Kinder besuchte.