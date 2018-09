Diese Woche pflanzte Melania einen Baum - in High Heels

Für die Präsidentengattin stand diese Woche ein Termin der etwas anderen Art an. Melania nahm am Montagnachmittag an einer Baumpflanz-Zeremonie auf dem Südrasen des Weißen Hauses im Rahmen des White House Historical Association Presidential Sites Summit teil. Der Setzling, der laut Washington Post von der ehemaligen First Lady Jacqueline Kennedy angelegt wurde, stammt von der originalen Eisenhower-Eiche in der Nähe des ostseitigen Gartens.

Und was zieht man als First Lady zu so einem Termin an? Im Fall von Melania Trump: einen schicken Rock mit Blumenmuster, dazu ein ärmelloses Oberteil - und Pumps mit zehn Zentimeter hohen Absätzen vom französischen Luxuslabel Christian Louboutin. Eine waghalsige Angelegenheit, zumal die Erde bereits aufgelockert worden war und die dünnen Absätze im Boden zu versinken drohten.