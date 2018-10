Um US-Image aufzupolieren: Melania Trump tourt durch Afrika

Die oft unbedachte und rassistische Wortwahl des US-Präsidenten Trump wirft einen Schatten auf die Afrikareise seiner Ehefrau. In der Vergangenheit soll er hinter verschlossenen Türen afrikanische Staaten als „Drecksloch“-Länder bezeichnet haben. Auch in einer Sitzung, Ende 2017, soll Trump sich geärgert haben, dass nigerianische Migranten „nie in ihre Hütten zurückkehren“ würden, wenn sie die USA einmal betreten haben.

Der „Drecksloch“-Sager veranlasste die Afrikanische Union, eine Entschuldigung einzufordern; Senegal und Botswana bestellten die jeweiligen US-Botschafter ein.

Auch die First Lady hat sich bereits einige Fauxpas geleistet. Im Juni besuchte sie ein Heim für Migrantenkinder. Dabei trug sie eine Jacke mit der Aufschrift: „Es ist mir wirklich egal. Und dir?“ Auch ihre Schuhe mit Leopardenmuster, die sie beim Einstieg in den Flieger nach Afrika anhatte, hätten als unsensible Wahl interpretiert werden können. Bei ihrer Ankunft war sie aber bereits auf ein anderes Paar High Heels umgestiegen.

Melania Trump wird während ihres Besuchs in Afrika wohl auch versuchen, ein positiveres Bild der USA zu vermitteln. Auch der US-Präsident versuchte sich, auf seine Art, in Wiedergutmachung. Im Vorfeld der Reise der First Lady meinte er: „Wir beide lieben Afrika. Afrika ist so schön.“

- Stephan Polet