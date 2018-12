Chefdesigner Raf Simons verlässt frühzeitig Calvin Klein

Vollkommen unerwartet kam die Meldung nicht. Nach zwei Jahren verlässt Chefdesigner Raf Simons das US-Label Calvin Klein - acht Monate vor Ablauf seines Vertrages. Bereits im Dezember hatte CEO Emanuel Chirico gesagt, dass er mit Simons Leistung nicht zufrieden sei.

Neuausrichtung nicht erfolgreich

Die Neuausrichtung von Calvin Klein Jeans sei nicht so erfolgreich verlaufen, wie gehofft. Außerdem habe die neue Linie Calvin Klein 205W39NYC nicht dem Investment entsprechende Gewinne gemacht.

"Beide Parteien haben freundschaftlich beschlossen, sich zu trennen, da die neue Markenausrichtung nicht mit Simons kreativer Vision übereinstimmt", hieß es in einer offiziellen Presseaussendung. Bei der kommenden Fashion Week in New York, die im Februar stattfindet, wird er keine Kreationen mehr zeigen.