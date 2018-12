Modeklassiker: Drei Arten, ein schwarzes Kleid zu stylen

Zwischen 1918 und 1920 tauchte es zum ersten Mal auf, heute hat wohl jede Frau mindestens ein kleines Schwarzes in ihrem Kleiderschrank. Im Buch "Das kleine Schwarze" von Amy Holman Edelman sagte Karl Lagerfeld, dass es damals ein Kleidungsstück gewesen sei, "das zwischen chic und sexy changierte". Daran hat sich bis dato nichts geändert. Es passt (vorausgesetzt ist die richtige Länge) ins Büro ebenso gut wie auf eine Party - und kann in Kombination mit unterschiedlichen Accessoires immer wieder neu interpretiert werden. Drei Styling-Ideen für Weihnachten, Silvester und Co.:

Seglermütze zum Spitzenkleid

Die deutsche Bloggerin Lena Terlutter kombiniert zum kurzen Modell mit Spitzendetails als Stilbruch eine Seglermütze. Tipp: Schlichte Kopfbedeckungen können mit Broschen festlich aufgewertet werden.