Werbewert: Dieses Brautkleid übertrumpfte jenes von Meghan

Medien-Aufmerksamkeit

Für das französische Luxusmodehaus hat sich die Investition jedenfalls gelohnt, wie nun die Marketing- und Analyseplattform Launchmetrik vorrechnet: Demnach bescherte das Kleid der Marke einen Media Impact Value von 5,2 Millionen US-Dollar. Das bedeutet, dass Dior durch die Berichterstattung in den sozialen Medien und anderen Kanälen so viel Aufmerksamkeit erreicht hat, wie es sonst nur mit einem Werbe-Budget von 5,2 Millionen Dollar möglich gewesen wäre.

Wenig verwunderlich: Laut InfluencerDB bringt schon ein normales Posting der Social-Media-Ikone einen Werbewert von 95.000 US-Dollar. Ihre Hochzeit sprengte diesbezüglich alle Rekorde. Unter dem offiziellen Hashtag zur Feier, #theferragnez, finden sich alleine auf Instagram mehr als 26.000 Beiträge und 67 Millionen Interaktionen. Dior hat damit 15 Prozent zum gesamten Media Impact Value der Ferragni-Hochzeit beigetragen (beteiligt waren unter anderem auch Lancôme, Prada und Alberta Ferretti). Und übertrumpft so sogar das bis dato wichtigste Hochzeitskleid dieses Jahres: Die schlichte Givenchy-Kreation, in der Meghan Markle Ende Mai "I will" sagte, machte am Ende nämlich nur sechs Prozent des gesamten Media Impact Values der Hochzeit aus.