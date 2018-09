Luxus-Brautkleider: So heiratete die erfolgreichste Modebloggerin

Mit so viel Trubel hatten die Einwohner Notos wohl nicht gerechnet. Am 1. September haben Chiara Ferragni, erfolgreichste Modebloggerin der Welt, und ihr Lebensgefährte Fedez, einer der berühmtesten Popstars Italiens, hunderte Gäste zu ihrer Trauung in die sizilianische Stadt geladen. Diese ließ das Paar mit einem privaten Alitalia-Flug zum Veranstaltungsort einfliegen. Die Location: Dimora delle Balze, ein Palazzo aus dem 19. Jahrhundert.

Einmal Prada, dreimal Dior

Bereits am Freitagabend wurde gefeiert - und Ferragni präsentierte sich in ihrem ersten Luxusoutfit für das Wochenende. Das italienische Modehaus Prada hatte für sie ein aufwendig besticktes Kleid in Rosa mit Golddetails angefertigt.