Journalistin wegen zu viel nackter Haut aus Parlament verbannt

"Ich bin gerade aus der Fragestunde geschmissen worden, weil man angeblich zu viel Haut sehen kann", schrieb Patricia Karvelas am Montag auf Twitter. Die Journalistin arbeitet für den australischen Rundfunk und wollte Anfang der Woche lediglich ihren Job im Parlament machen.

Zu viel Schulter gezeigt

Doch dort störte man sich an ihrem Overall, dessen Oberteil weder durchsichtig war noch einen tiefen Ausschnitt hatte. Scheinbar störte man sich aber an den kurzen Ärmeln des Outfits. "Das ist lächerlich", schrieb Karvelas auf ihrem Profil.