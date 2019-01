Auf welche Inhaltsstoffe die Kosmetikerin der Stars schwört

Wie hält man seine Haut in Topform, wenn man ständig im Flugzeug sitzt, viel Make-up trägt und wenig schläft? Mit dieser Frage müssen sich Promis befassen, um für Dreharbeiten, Konzerte und öffentliche Auftritte stets perfekt auszusehen.

Dabei behilflich ist ihnen Jennifer Brodeur. Die Kanadierin gehört zu den beliebtesten Kosmetikerinnen der A-Prominenz. Auf ihrem Behandlungstisch liegen regelmäßig Größen wie Oprah Winfrey und Michelle Obama.

Dass sie Obama als Kundin gewinnen konnte, hat Brodeur Winfrey zu verdanken. "Wir haben uns an Mrs. Obamas 50. Geburtstag kennengelernt", erzählte die Beauty-Expertin nun im Gespräch mit Refinery 29. "Wir haben zuerst ein paar Facials in einer privaten Location gemacht." Einige Wochen später habe sie einen Anruf von Michelle Obamas Team erhalten - und wurde ins Weiße Haus eingeladen. "Ich habe meinen Job gemacht und erst als ich das Weiße Haus verließ, realisierte ich: Oh Mein Gott, ich habe gerade ein Facial im Weißen Haus gemacht."