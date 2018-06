Zwei Top-Visagisten verraten ihre besten Make-up-Tricks

- Der richtige Farbton: Vor allem im Sommer haben die meisten Frauen ein blasseres Gesicht und einen deutlich gebräunteren Körper. Hier sollte die Foundation laut Arlt nicht an das Gesicht, sondern an den Körper angepasst werden. "Auch, wenn Ihnen auf den ersten Blick der Farbton zu dunkel vorkommt!". Den Hals nicht vergessen!

- Hervorheben statt konturieren: Um für seine Promi-Kunden möglichst natürliche Looks zu kreieren, verzichtet MAC-Visagist Arlt auf starkes Konturieren und arbeitet lieber mit verschiedenen Highlightern, die er oberhalb der Wangenknochen, in der Mitte der Stirn und auf der Nase aufträgt. Dadurch gelingt ein dreidimensionaler Look ohne unnatürliche dunkle Farbbalken auf den Wangen.

- Lidschatten intensivieren: Um die Pigmente länger haltbar zu machen und diese zu intensivieren, nimmt Arlt etwas Lidschatten mit dem Pinsel auf und sprüht auf diesen vor dem Auftragen etwas Setting Spray auf, um ihn anzufeuchten.

- Mascara applizieren: Wer seine Wimperntusche nur in eine Richtung aufträgt, nutzt nicht ihr volles Potential aus. "Bei den äußeren Wimpern arbeite ich mit dem Bürstchen nach außen, bei den Inneren hingegen nach oben", verrät Arlt.

- Lippenstift: Um sowohl die Haltbarkeit als auch Farbintensität zu verbessern, trägt Romero Jennings vor dem Auftragen von Lippenstift helles Puder auf die Lippen auf.