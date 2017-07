24 Sèvres: Neuer Onlineshop für Designermode

Zu den Online-Platzhirschen net-a-porter.com und mytheresa.com gesellt sich ein neuer Shop für Luxusmode. 24 Sèvres gehört zur LVMH-Gruppe, die Modehäuser wie Louis Vuitton und Christian Dior unter ihrem Dach vereint, und ist bereits der zweite Versuch des Unternehmens mit einem eigenen Online-Store Fuß zu fassen. Vor 17 Jahren wurde das Portal eLuxury lanciert und nach neun Jahren wieder eingestellt.

In der Zwischenzeit konzentrierte man sich auf die Online-Präsenz der einzelnen Marken. Nun folgt der zweite Versuch - und der soll erfolgreich sein. Gemeinsam mit dem Pariser Kaufhaus Le Bon Marché will man dessen große Auswahl an exklusiver Mode nun auf der ganzen Welt anbieten. Neben den weltweit größten Luxuslabels gibt es auch Entwürfe von coolen Newcomern wie Off White und Yeezy. Komplettiert wird das Ganze mit Beauty-Marken wie Aesop und Kerzen von Diptyque.

Foto: 24sevres.com