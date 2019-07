Zurück zu Heidi Klum: Seal zieht wieder nach Los Angeles

Damit Kaulitz am Ende nicht mehr Zeit mit seinen Kindern verbringt als er selbst, zieht der Sänger nun wieder zurück nach Kalifornien. In den Bergen von Santa Monica erstand Seal nach Berichten der Daily Mail eine Villa um drei Millionen Euro, die nur 30 Kilometer von Klums Anwesen in Bel Air entfernt sein soll.

"Das wird jetzt ein kleines Machtspiel. Auch für Männer ist es schlimm, wenn der eigene Nachfolger jünger ist. Noch dazu, wenn dieser Neue von der Ex in den Himmel gehoben wird – und dadurch auch für die Kinder ein Held ist. Mit dem Umzug will Seal subtil zum Ausdruck bringen, dass allein er ihr Vater ist", erklärte Paar-Expertin Silvia Fauck der Gala.