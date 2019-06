Beziehung zu dritt: Wie lange kann das noch gut gehen?

Von Anfang an scheint sich der " Tokio Hotel"-Sänger in die Beziehung seines Bruders hinein zu reklamieren.

Schon in der Vergangenheit betonten Kaulitz-Zwillinge, die beide so wie Klum in Los Angeles wohnen, immer wieder, wie nahe sie sich stehen. "Wir kommen schon ein bisschen als Doppelpack. Das gehört dazu", erzählte Bill einst gegenüber der Cosmopolitan. "Ich glaube, man kann sich gar nicht in einen von uns verlieben, ohne den anderen toll zu finden."

Tom hingegen führte in einer Arte-Doku aus: "All das, was ein Mensch in einer Beziehung sucht, das haben Bill und ich ja komplett mit uns gegenseitig. Das heißt, ich brauche eigentlich nur noch jemanden für den sexuellen Part."