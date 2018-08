Klum: Wer filmt eigentlich ihre pikanten Videos mit Tom Kaulitz?

Dass die beiden Brüder quasi unzertrennlich ist, ist bekannt. In der Band-Doku "Hinter die Welt" sprach Tom über seine intensive Beziehung zu seinem Zwillingsbruder.

"All das, was ein Mensch in einer Beziehung sucht, was die Partnerschaft zumindest angeht, das haben Bill und ich ja komplett", erzählte der Gitarrist. "Das heißt eigentlich, ich brauche nur noch jemanden für den sexuellen Part."