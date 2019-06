GNTM-Gewinnerin Simone von Fans angefeindet

Eine GNTM-Zuschauerin amüsiert sich auf Simones Kosten: "Manager: Wie oft willst du Aufmerksamkeit durch 'Krankheit' bekommen. Simone: Ja."

"Ich bin froh, dass es dir besser geht, aber ein kleiner Tipp: Immer wieder zu sagen, dass man krank ist, bringt dir besonders auf Instagram eher Hate. Vielleicht hast du auch deswegen so viele Follower verloren", warnt eine Userin die zu Drama neigende GNTM-Gewinnerin.

Doch ihre ständigen Wehwechen sind nicht das einzige, was Simis Fangemeinde inzwischen auf die Nerven geht. Zahlreiche Fans regen sich darüber auf, dass die GNTM-Siegerin Kommentare von Fans weder like noch beantworte. Andere zeigen sich darüber besorgt, dass das Model inzwischen ziemlich dünn geworden sei.

Simone scheint sich die Kritik zu Herzen zu nehmen. In einem Statement nahm sie nun Stellung zu den bösen Kommentaren: "Es ist mir sehr wichtig, ein paar Worte loszuwerden. Bitte versucht, jedes Individuum so zu akzeptieren, wie wir alle auf die Welt gekommen sind! Niemand ist perfekt! Verfolgt eure Ziele und richtet euch nach dem, was euch euer Herz sagt! Dankeschön an meine Community."