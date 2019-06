GNTM-Gewinnerin Simone: Das Drama geht nach Finale weiter

"Wie man, ein Glück, nicht ganz so erkennen kann, geht's mir leider nicht so gut. Ich habe Fieber, die Grippe, Schnupfen, Husten und zusätzlich eine ganz schlimme Hautirritation. Tausende Bakterien haben sich in meinem Gesicht ausgebreitet", erzählte sie.

Der mit GNTM verbundene Stress scheint dem zierlichen Nachwuchsmodel am Ende wohl doch zu viel geworden zu sein.

"Hoffentlich werde ich nach meiner Krankheit keine Narben haben", beklagte sich Simone, der es inzwischen aber wieder besser zu gehen scheint. Und auch wenn ein bisserl Drama bei der sensiblen Simi stehts mitzuschwingen scheint, gibt sie sich wie immer kämpferisch: "Ich hoffe, dass ich genügend Kraft haben und gesund sein werde, um bald die Fashion Week mitzulaufen."