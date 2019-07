Klum und Kaulitz heiraten auf Luxus-Yacht bei Capri

Heidi Klum und Tom Kaulitz sind samt Anhang in Italien gelandet. Die große Familie wurde am Flughafen in Neapel gesichtet, von dort geht die Reise Berichten zufolge weiter nach Capri. Mit von der Partie sind Heidies Kinder sowie ihre Mutter Erna. Auch Toms Zwillingsbruder Bill Kaulitz, der Trauzeuge sein wird, landete mit der Familie am Flughafen.