Melania Trump: Ehemalige First Lady überrascht mit neuem Job

Seit Donald Trumps Auszug aus dem Weißen Haus, hat sich seine Frau Melania Trump weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Nun kündigte die ehemalige First Lady auf Twitter ein neues Projekt an.

Melania Trump kündigt neues Projekt an

Wie Melania Trump verkündete, hat sie eine Webseite gelauncht, die sich mit dem Verkauf von digitaler Kunst beschäftigt. Die Seite plant die regelmäßige Veröffentlichung sogenannter "Non-Fungible-Tokens" (NFT), also digitaler Kunstwerke. Der Erlös werde zum Teil Kindern in Not zugutekommen, erklärte das frühere Model in einem offiziellen Statement am 16. Dezember.